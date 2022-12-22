العراق.. 3 ملفات شائكة فجّرت الخلاف بين "الإطار التنسيقي" والسوداني

تتصاعد حدة الخلافات بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني من جهة، وأطراف منضوية تحت مظلة قوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، بحسب ما أشار إليه مصدر سياسي عراقي، والذي أوضح أن الخلافات تتمحور حول عدة ملفات، من بينها توزيع مناصب أمنية حساسة، وفرض السيطرة على المفاصل الإدارية، فضلاً عن تنامي علاقة السوداني مع الولايات المتحدة، وغيرها.

وقال مصدر سياسي عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز"، إن "إجراءات السوداني فيما يتعلق بجملة ملفات، أثارت حفيظة قوى الإطار التنسيقي (المظلة السياسية للفصائل المسلحة)، التي تسعى إلى فرض أكبر قدر ممكن من السيطرة على المفاصل الإدارية، وتعزيز وضعها الداخلي، وهو ما ينظر إليه السوداني بعين القلق والارتياب".

وأضاف المصدر أن "أبرز تلك الملفات، رفض السوداني منح بعض الفصائل مناصب أمنية حساسة، واستكماله بعض الخطط الموضوعة منذ حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، فضلًا عن علاقاته التي بدأت تترسخ مع الولايات المتحدة، ولقاءاته المتكررة مع سفيرتها في بغداد".

وتشكل قوى الإطار التنسيقي، الحزام السياسي للسوداني، ضمن تحالف أوسع تحت مسمى "إدارة الدولة"، وهو يضم أغلب الكتل النيابية الرئيسية في البلاد.

مناصب أمنية

بدأت خلافات السوداني مع قوى الإطار التنسيقي، وتحديدًا ما تسمى "حركة عصائب أهل الحق"، التي سعت إلى ترشيح شخصية مقربة منها لرئاسة جهاز المخابرات الوطني، وهو مؤسسة أمنية حساسة كان يقودها خلال الأعوام الماضية رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي.