الداخلية السورية: انتهاء تأمين طريق دمشق- السويداء

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، انتهاء عمليات تأمين الطريق الرابط بين العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، التي شهدت اشتباكات دموية في منتصف يوليو/تموز الماضي.

وأفادت في بيان بأنها استكملت الخطوات الأخيرة لتأمين طريق دمشق-السويداء، تمهيدًا لفتحه أمام حركة النقل والتجارة، بعد توقفه جراء الاشتباكات في السويداء.

أخبار ذات علاقة مستشار أمني إسرائيلي: مرحلة انفصال السويداء عن سوريا "بدأت"

وشددت "الداخلية" على أنها ملتزمة بتأمين احتياجات السويداء وضمان التنقل وتجاوز آثار الأزمة، "مثمنة" التضحيات التي قدمتها قوى الأمن السورية خلال الأحداث الدامية.

وأكدت أنها ستستكمل جميع الإجراءات اللازمة لضمان تأمين الطريق بشكل مستمر أمام حركة التنقل والتجارة.