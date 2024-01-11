"إعلان فزان" يفتح باب عودة ليبيا للفيدرالية

أثار إعلان ملتقى فعاليات ونخب فزان في ليبيا، عن الإدارة الذاتية للإقليم، تساؤلات بشأن ما إذا كانت ليبيا ستعود إلى النظام الفيدرالي الذي كان معمولاً به قبل الاستقلال، إذ كانت البلاد تنقسم إلى 3 أقاليم، هي: فزان، وبرقة، وطرابلس الكبرى.

وتعليقًا على الإعلان، قال النائب في البرلمان عبد المنعم العرفي: "نحن نساند اعتصام أهالينا في فزان وتحركاتهم؛ لأن هذا حقهم، فالمركزية المقيتة تأذت منها برقة وفزان، لذلك فإن مطالب أهلنا شرعية ومشروعة".

وأضاف العرفي، لـ"إرم نيوز"، أن "هناك صراعًا بين هذين الإقليمين وطرابلس؛ أي المركز" وقال إن المطالبين بالحكم الذاتي "لديهم كل الحق في ذلك حتى يتمكنوا من الاستقرار في مناطقهم، خاصة أن العاصمة مكتظة".

ورأى أن "الحل في الفيدرالية والحكم الذاتي للأقاليم الثلاثة أو بالولايات، كل ولاية تبني نفسها، وتوفر فرص عمل لقاطنيها وأبنائها، ويجب أن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة".