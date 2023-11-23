بعد جدل متجدد.. تونس تنفي استضافتها قواعد عسكرية أجنبية
نفت تونس وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، وذلك بعد جدل متجدد حول تلك المسألة التي طالما أثارت جدلاً في البلاد.
وقال وزير الدفاع التونسي عماد مميش إن "الحديث عن وجود قواعد عسكرية أجنبية في تونس هو كلام خيالي ليس له أساس حتى من التصور".
وفي كلمة له على هامش المصادقة على ميزانية وزارته في البرلمان، اليوم، أوضح مميش أن "الثكنات عند إنشائها تكون بعيدة عن مواطن العمران غير أن المواطنين يلتحقون ويقتربون منها بشكل لافت".
وأكد وزير الدفاع التونسي أن "المؤسسة العسكرية عاقدة العزم عن الابتعاد عن مواطن العمران قدر الإمكان".
وشهدت تونس، في السنوات الماضية، جدلاً متصاعدًا حول وجود قاعدة عسكرية أمريكية جنوب البلاد، وهو أمر نفته السلطات لكن بعد توقيع اتفاق ثنائي بين البلدين في 2015 على هامش زيارة أداها آنذاك الرئيس الباجي قائد السبسي إلى واشنطن أصبح هناك حديث متزايد عن وجود أمريكي في البلاد.
وفي 2020 أثار بيان للقيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) بشأن نشر قوات في تونس جدلاً في البلاد، حيث أصدرت وقتها عدة أحزاب منها حزب العمال بيانًا رافضًا لهذا الحضور.
لكن السلطات التونسية والسفارة الأمريكية سارعتا إلى نفي إمكانية نشر قوات قتالية على أرض تونس.