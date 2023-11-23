بعد جدل متجدد.. تونس تنفي استضافتها قواعد عسكرية أجنبية‎

نفت تونس وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، وذلك بعد جدل متجدد حول تلك المسألة التي طالما أثارت جدلاً في البلاد.

وقال وزير الدفاع التونسي عماد مميش إن "الحديث عن وجود قواعد عسكرية أجنبية في تونس هو كلام خيالي ليس له أساس حتى من التصور".

وفي كلمة له على هامش المصادقة على ميزانية وزارته في البرلمان، اليوم، أوضح مميش أن "الثكنات عند إنشائها تكون بعيدة عن مواطن العمران غير أن المواطنين يلتحقون ويقتربون منها بشكل لافت".

وأكد وزير الدفاع التونسي أن "المؤسسة العسكرية عاقدة العزم عن الابتعاد عن مواطن العمران قدر الإمكان".