دمشق: لن يكون هناك ممر إنساني عبر الحدود "بما في ذلك السويداء"

أعلنت الحكومة السورية أنه "لن يكون هناك ممر إنساني عبر الحدود"، في إشارة إلى ما يتم تداوله حول إنشاء "ممر إنساني" باتجاه السويداء التي تشهد حصاراً منذ فترة حسبما يقول أهالي المحافظة الواقعة جنوبي سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر حكومي أن "تقديم المساعدات الإنسانية يتم حصراً بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة في العاصمة دمشق حرصاً على ضمان وصولها بشكل آمن ومنظّم إلى جميع المستحقين". وأضاف: "بما في ذلك محافظة السويداء، وغيرها من المناطق".

وقال المصدر إن "الحكومة السورية منحت المنظمات الأممية المختصة التسهيلات والموافقات اللازمة للقيام بمهامها الإنسانية، كما تواصل القوافل الوطنية والإغاثية السورية عملها بشكل منتظم، بما يعكس التزام الجمهورية العربية السورية بتأمين الاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع شركائها الدوليين".

وكانت وسائل إعلام محلية في السويداء أكدت أن وفداً أممياً وصل المحافظة، وزار المستشفى الوطني فيها، وهو الذي كان مسرحاً لجرائم قتل وإعدام ميداني، حسبما وثّقت تلك الوسائل.