زامير عن أحداث السويداء: من لا يدافع عن نفسه "لن ينعم بالأمن"

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، في تصريحات وصفت بـ"التحريضية"، إن أحداث السويداء و"مجزرة الدروز" فيها، تثبت مجددا أن "من لا يستطيع الدفاع عن نفسه، في الشرق الأوسط، لن ينعم بالأمن"، على حد تعبيره.

وأضاف زامير في حديثه مع قادة من القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، "التنظيمات الإرهابية والعناصر الجهادية تشكل خطرًا على جميع الساحات. علينا محاربتها، كما تفعلون هنا"، وفق قوله.

أخبار ذات علاقة جنبلاط: أي دعوة لحماية دولية أو إسرائيلية للدروز مسّ بسيادة سوريا

وتحدث زامير خلال جولة لتقييم الوضع في حي الشجاعية بقطاع غزة مع قادة القوات الإسرائيلية، عن ما وصفه بـ"إنجازات عملية عربات جدعون"، وخطط استمرار العملية القتالية في القطاع، مؤكدا أنها "ستحدث نقلة أمنية لسنوات قادمة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "معاريف" العبرية.

وأكد أن إنجازات الجيش الإسرائيلي، والقضاء على حركة حماس، وتدمير بنيتها التحتية، واحتلال المزيد من الأراضي في قطاع غزة، سوف يسمح للجيش الإسرائيلي بإحداث تحول في أنماط عملياته القتالية.

وأضاف: "إنجازاتكم على الأرض في إطار عملية (عربات جدعون) هي التي تساهم في هزيمة حماس وتخلق إمكانية عقد صفقة أسرى"، على حد تعبيره.