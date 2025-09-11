أكسيوس: ترامب حذر نتنياهو من أي استهداف جديد لقطر

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الالتزام بعدم ضرب قطر بعد الهجوم على قادة حماس في الدوحة، بحسب ما كشفه موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصدرين مطلعين.

وقال تقرير نشره الموقع اليوم الخميس، إن نتنياهو لم يستشر ترامب أو أيًا من كبار مساعديه إلا بعد إطلاق الصواريخ، حيث أثارت الضربة غضب البيت الأبيض وقلق القادة في المنطقة والعالم.

وأردف التقرير "كان الهجوم ضارًا ليس فقط بمكانة إسرائيل، بل وربما لمكانة الولايات المتحدة أيضًا".

تصريحات متهورة

من جهته، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، على الإدانات الدولية المتزايدة بشأن الغارة الإسرائيلية على قادة حماس في قطر، وقارن العملية بالإجراءات الأمريكية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ودافع نتنياهو عن إجراءات إسرائيل، وحذر قطر من أنه "إما عليها طرد أعضاء المكتب السياسي لحماس، أو تقديمهم للعدالة. إذا لم تفعلوا ذلك، سنفعله نحن"، على حد قوله.

ولاحقا، ردت قطر على نتنياهو، مُنددةً بتصريحاته، وقالت إنها "متهورة وبمثابة تهديدات صريحة بانتهاكات مستقبلية لسيادة الدولة".

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان "يُدرك نتنياهو تماما أن استضافة مكتب حماس جاءت في إطار جهود الوساطة القطرية التي طلبتها الولايات المتحدة وإسرائيل".

ولكن بعد تهديدات نتنياهو الجديدة، أوضحت مصادر "أكسيوس"، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لنتنياهو: "هذا أمر غير مقبول. أطالبك بعدم تكراره".