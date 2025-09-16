سي إن إن: عملية "عربات جدعون2" لحظة محورية في الحرب

أطلقت إسرائيل ما قد يكون أكبر عملية برية لها في غزة منذ التوغل العسكري الأولي في بداية الحرب، وهو ما يمثل تصعيداً غير مسبوق يحظى بدعم الولايات المتحدة الكامل.

بعد مرور ما يقرب من عامين على الصراع، يقول الجيش الإسرائيلي إنه بدأ توغلاً برياً جديداً وموسعاً في مدينة غزة، التي قال مسؤولون إسرائيليون إنها واحدة من آخر معاقل حماس المتبقية.

واعتبر تقرير لشبكة "سي إن إن" أن قرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالمضي قدماً في العملية، على الرغم من الإدانة الدولية المتزايدة ومخاوف مسؤولي الأمن في حكومته، يؤكد استعداده لتحدي الضغوط العالمية لإنهاء الحرب.

كما ذهبت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن المرحلة الثانية من عملية الجيش الإسرائيلي "عربات جدعون" تُشكل لحظة محورية في الحرب المستمرة منذ عامين.

ودللت على ذلك بأن المناطق المستهدفة في المرحلة الثانية من العملية كانت من تلك التي لم يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل خلال الحرب، ما يؤشر على نية "الاحتلال الكامل" للقطاع.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن قطاع غزة كان من بين "الأماكن الأقل تدهوراً"، كما تعرضت مدن أخرى في غزة، بما في ذلك رفح وخان يونس، إلى تدمير واسع النطاق وتسويتها بالأرض في الغارات الإسرائيلية وعمليات الهدم.

وبحسب يارون بوسكيلا، المقدم في قوات الاحتياط الإسرائيلية والرئيس التنفيذي لمنتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث متخصص في الشؤون الأمنية، فإن الحملة الجديدة هي "مجرد خطوة أولى".

وأضاف: "إنّها غارات جوية ومدفعية وبعض القوات البرية، لكننا سنرى المزيد منها في الأيام القادمة".

مدينة غزة.. الهدف

ويرى تقرير "سي إن إن" أن غزة المدينة ستشهد قريباً الوضع نفسه، إذ صعّدت إسرائيل قصفها للأبراج الشاهقة وغيرها من المنشآت استعداداً للهجوم البري. وجاء إعلان إسرائيل عن العملية بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى القدس، معرباً عن دعم الولايات المتحدة للعملية.

كما تأتي هذه العملية في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة وآخرون من أن الهجوم على أكبر مدينة في غزة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالفعل، حيث أعلنت أجزاء من القطاع رسمياً في حالة مجاعة.

ويعيش حوالي مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان القطاع، في مدينة غزة ومحيطها. حاولت إسرائيل إجبار السكان على الإخلاء، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إن حوالي 40% فقط غادروا حتى الآن.