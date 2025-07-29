الأمم المتحدة: غزة تشهد الآن "أسوأ سيناريو مجاعة"

أعلن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم، اليوم الثلاثاء، أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة المحاصر والمُدمَّر بفعل الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا بين إسرائيل وحركة حماس.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، حذّر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، الذي وضعته الأمم المتحدة، من أن عمليات إلقاء المساعدات فوق القطاع غير كافية لوقف "الكارثة الإنسانية"، مشددًا على أن عمليات إدخال المساعدات برًّا "أكثر فاعلية وأمانًا وسرعة".

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وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد قال إن "حدة المجاعة وانتشارها في محافظات قطاع غزة، تتفاقم بالتزامن مع إغلاق إسرائيل لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يومًا، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية".

وأضاف في وقت سابق أن "غزة تتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة مع تواصل الإبادة بالقتل والتجويع الجماعي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان، بينهم 1.1 مليون طفل في قطاع غزة".

وتابع: "نحن على أعتاب مرحلة الموت الجماعي بسبب إغلاق الاحتلال لجميع المعابر، وتشديد الحصار بشكل كامل، ونفاد الغذاء والدواء، واستمرار سياسة التجويع".