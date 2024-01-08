إسرائيل تطلب من مصر وضع مستشعرات على طول محور فيلادلفيا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إسرائيل طالبت مصر بوضع مستشعرات على طول محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) المجاور لقطاع غزة. كما طالبت بإرسال طائرات إسرائيلية مسيرة في حال ورود إشعارات من الأجهزة تنذر باستخدام حركة حماس للمحور.

وتدّعي إسرائيل أن حماس تستخدم هذا المحور لتهريب الأسلحة والأشخاص عبر الأنفاق تحت الأرض. وبحسب مسؤولين مصريين، سوف تعمل المستشعرات على تنبيه إسرائيل في حال قيام حماس بإعادة بناء الأنفاق وشبكة التهريب بعد الحرب.

ونقلت الصحيفة، عن المسؤولين المصريين قولهم، إن بلادهم سوف تدرس وضع المستشعرات، لكن موافقتها على دخول الطائرات المسيرة، يعد انتهاكًا للسيادة المصرية، وما زالت المفاوضات التي امتدت لأسبوعين قائمة لرفض مصر دخول الطائرات.

ووفقا للصحيفة، فقد"جاءت هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل، أثناء جولة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للمنطقة لوقف الصراع، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتخطيط لحكم المنطقة بعد الحرب".

بحسب تقرير الصحيفة، فإن إسرائيل تضع الحدود بين مصر وغزة تحت المجهر، في الوقت الذي تعمل به على تدمير حركة حماس، بالإضافة إلى تقليص المساعدات عبر الحدود لضمان عدم قيام حماس بتوجيهها لأغراض عسكرية.

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي تم عقده في 30 ديسمبر الماضي، "أن محور فيلادلفيا يجب أن يكون في أيدينا، وأن السيطرة على الحدود بين غزة ومصر هي المفتاح لضمان تجريد غزة من السلاح".

يعدّ المحور منطقة عازلة يبلغ طولها حوالي 9 أميال على طول حدود غزة مع مصر، وتم إنشاء الحاجز الأمني في البداية، بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. وسيطرت عليه إسرائيل لمنع حركة الأسلحة والبضائع بين مصر وغزة. لكن إسرائيل جعلت لمصر والسلطات الفلسطينية السلطة عليه بعد انسحاب إسرائيل من جانب واحد من غزة عام 2005.