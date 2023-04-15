أول تعليق أمريكي على الاشتباكات في السودان

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن الوضع في الخرطوم "هش"، لكنه أصر على أنه لا تزال هناك فرصة لاستكمال الانتقال إلى حكومة يقودها المدنيون.

وفي أول تعليق أمريكي، على الاشتباكات التي تشهدها العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أكد أنتوني بلينكن، في تصريحات من العاصمة الفيتنامية هانوي، أن بعض اللاعبين "ربما يحاولون عرقلة التقدم" في السودان.