تقرير: القصف الإسرائيلي لمطاحن الحبوب يهدد قطاع غزة بـ"المجاعة"

وبجانب القتلى والجرحى، ألحقت الحرب أضرارا جسيمة باحتياطي القمح في قطاع غزة، وأصبح الخبز، وهو مصدر الغذاء الأساسي، مادة شبه مفقودة، وذلك بعدما تعرض آخر مخازن القمح في الأراضي الفلسطينية للتفجير بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال المصدر ذاته: "توقفت مطاحن الحنطة في خان يونس في الجنوب عن العمل، بعد تعرض مستودعها للتدمير، ولم يعد هناك ما يكفي من الوقود للعمل".

وكشف عبد الناصر العجمي، رئيس جمعية الخبازين في خان يونس، أنّه "إذا لم يتمكن الصليب الأحمر من إقناع الإسرائيليين بإجراء الإصلاحات اللازمة، فسوف نضطر إلى التوقف عن العمل نهائيا".

ويبلغ عدد مطاحن الحنطة في قطاع غزة خمسة، أصيب منها اثنان على الأقل بالقصف الإسرائيلي الذي خلف 11500 قتيل، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، ثلثاهم من النساء والأطفال، بحسب ما أوردته حركة "حماس" وتناقلته صور خاصة لوكالات الأنباء والمواقع الإخبارية.

وتنبئ الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وعدد من المدن الفلسطينية بخطر محدق يهدد غذاء السكان وأزمة مجاعة تخيم بقوة على المنطقة، وذلك وفق ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة، التي حذرت من "أزمة مجاعة فورية بالنسبة لـ 2.4 مليون من سكان غزة الذين تخضعهم إسرائيل "لحصار كامل"، وفقا للتقرير ذاته.

ومع انعدام المياه وقطع الكهرباء عن قطاع غزة، واستمرار الحصار الإسرائيلي، أصبح من النادر جدا إيجاد المواد الغذائية، إذ لم تستقبل غزة سوى 1139 شاحنة مساعدات، بما في ذلك 447 شاحنة تنقل المواد الغذائية من مصر، وفقا لتقرير الأمم المتحدة، لكن تلك المساعدات لا تغطي سوى 7% من الحد الأدنى من احتياجات السكان اليومية من الغذاء، بحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي.