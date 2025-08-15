حماس تهاجم دعوات السلطة الفلسطينية لتسليم سلاحها

دعت حركة حماس، الخميس، السلطة الفلسطينية للتراجع عن مطالبة الحركة بتسليم أسلحتها، مؤكدة أن سلاحها "لا يمكن التخلي عنه".

وقالت حماس في بيان لها: "المقاومة وسلاحها استحقاق وطني يفرضه وجود الاحتلال، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة كامل حقوق شعبنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، وفق البيان.

وأضافت: "نجدد دعوتنا لقيادة السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن هذه التصريحات، والوقوف مع الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، لإسقاط مخططات الاحتلال الرامية لإبادته وطرده من أرضه، وأن مستقبل غزة وفلسطين سيقرّره الشعب الفلسطيني الموحّد، لا الاحتلال ولا إملاءاته".

وأشارت حماس إلى أنها "تأسف" لتصريحات وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكان، التي دعت فيها حماس لتسليم سلاحها، واعتبرت حماس أن "مثل هذه التصريحات لا تخدم الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية".

وقالت أغابيكان في تصريحات لها الأربعاء، إن "رؤية الرئيس محمود عباس لما بعد الحرب في غزة تتضمن عدم وجود أي دور لحماس في الحكم، وأن تقوم الحركة بتسليم أسلحتها إلى قوات أمن السلطة الفلسطينية".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قد أكد في تصريح سابق لـ"إرم نيوز" أن "وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد في غزة يجنّب الشعب الفلسطيني الكثير من الويلات التي يتعرض لها جراء حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، وتستغل وجود الرهائن وسلاح حماس للاستمرار بها مخلفة آلاف القتلى والجرحى".