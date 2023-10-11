جنود إسرائيليون يروون لحظات مرعبة لهجوم "طوفان الأقصى" بغزة

روى جنود إسرائيليون كانوا في مهمة حراسة، اللحظات الصادمة التي عاشوها عندما أطلق عناصر حركة حماس عمليتهم المعقدة لاختراق "الجدار الحديدي" الإسرائيلي حول قطاع غزة وفي مواقع متعددة.

وجاء الهجوم غير المسبوق الذي وقع صباح السبت تحت غطاء وابل من الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل ونيران القناصة ومتفجرات ألقتها مسيرات، بينما اخترقت الجرافات السياج المزدوج الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار.

وكانت إسرائيل تعتقد أن حاجزها الأمني العالي التقنية الذي يفصل أراضيها عن قطاع غزة غير قابل للاختراق، فهو مجهز بالأسلاك الشائكة والكاميرات وأجهزة الاستشعار ومحصّن بقاعدة خرسانية ضد الأنفاق والمدافع الرشاشة التي يتم التحكم بها عن بعد.