قائد القيادة المركزية الأمريكية: السنوار ارتكب العديد من المجازر

قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد "القيادة المركزية" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، ارتكب العديد من المجازر.

وقدّم كوريلا، في بيان نشرته القيادة المركزية "سنتكوم"، التهنئة للجيش الإسرائيلي، "بعد نجاحه في القضاء على يحيى السنوار زعيم حركة حماس الذي ارتكب العديد من المجازر".

وقال كوريلا في بيان "سنتكوم" اليوم:"كان السنوار العقل المدبر للهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 مدني بريء، بما في ذلك أكثر من 40 أمريكيًا".

وتابع الجنرال الأمريكي: "تم أخذ أكثر من 250 رجلاً وامرأة وطفلاً كرهائن، بما في ذلك 12 أمريكيًا. لا يزال 101 رهينة في عداد المفقودين، بمن فيهم 7 أمريكيين".

وأكد أن "دعم القيادة المركزية الأمريكية لقوات الدفاع الإسرائيلية ثابت لا يتزعزع"، على حد تعبيره، مضيفًا: "يبقى التزامنا بمكافحة الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وختم قائلاً إن ذلك "من أولوياتنا القصوى بالتعاون مع الحلفاء والشركاء"، مشددًا على أن "أولئك الذين يختارون طريق الإرهاب يجب أن يتوقعوا نفس مصير السنوار"، على حد تعبيره.