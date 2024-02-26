هل أغرقت ميليشيا الحوثي السفينة روبيمار؟

هل غرقت السفينة البريطانية "روبيمار"؟.. سؤال أثارته ادعاءات ميليشيا الحوثيين منذ إعلانها يوم الـ18 من فبراير/ شباط استهداف السفينة بـ"عدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

الناطق باسم الميليشيا العميد يحيى سريع قال وقتذاك، إن من نتائج عملية استهداف السفينة أنها أصيبت "إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بالكامل. ونتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن".