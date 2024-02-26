هل أغرقت ميليشيا الحوثي السفينة روبيمار؟
هل غرقت السفينة البريطانية "روبيمار"؟.. سؤال أثارته ادعاءات ميليشيا الحوثيين منذ إعلانها يوم الـ18 من فبراير/ شباط استهداف السفينة بـ"عدد من الصواريخ البحرية المناسبة".
الناطق باسم الميليشيا العميد يحيى سريع قال وقتذاك، إن من نتائج عملية استهداف السفينة أنها أصيبت "إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بالكامل. ونتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن".
بعد ذلك انتشرت أخبار ومقاطع فيديو تزعم أن السفينة روبيمار غرقت في البحر بعد استهدافها من قبل ميليشيا الحوثيين.
لاحقًا، أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية للسفينة، أنها تطفو في مياه البحر الأحمر، ولم تغرق؛ ما يؤكد عدم صحة الادعاءات الأخيرة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الجمعة، أن هجومًا شنَّته ميليشيا الحوثي على سفينة الشحن روبيمار في الـ18 من فبراير/ شباط، تسبب بأضرار جسيمة للسفينة وتسرب بقعة نفط بطول 29 كيلومترًا، وفقًا لـ"رويترز".
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان بشأن سفينة الشحن المملوكة للمملكة المتحدة والتي ترفع علم بيليز، أن "السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء".
وأشارت إلى أن السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرَّضت للهجوم.