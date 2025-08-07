"دعت إلى مزيد من الحزم".. رسالة ماكرون تفاقم التوتر مع الجزائر

فتحت رسالة موجهة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس حكومته فصلا جديدا في العلاقات المتوترة بين باريس والجزائر.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، كشفت عنها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أمس الأربعاء، طلب ماكرون من الحكومة "مزيدًا من الحزم والعزم" تجاه الجزائر، ودعا إلى تعليق إعفاءات التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.

ويُسلّط ماكرون الضوء في رسالته، أولاً على "الصعوبات المتزايدة" التي تواجهها الجزائر في مجالي الهجرة والأمن، بالإضافة إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والصحفي الفرنسي كريستوف غليز.

وأُلقي القبض على الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في الجزائر وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، لا سيما بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، بينما أُلقي القبض على الثاني في مايو/أيار 2024 وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة "الترويج للإرهاب".

وأكد ماكرون لرئيس وزرائه، فرانسوا بايرو، في رسالة تُمثّل مرحلة جديدة في الأزمة الدبلوماسية الحادة التي تواجه البلدين، قائلاً: "يجب أن تكون فرنسا قوية وتحظى بالاحترام. (...) ولا يمكنها أن تحصل على ذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تستحقه، وتنطبق هذه القاعدة الأساسية على الجزائر أيضاً" وفق تعبيره.