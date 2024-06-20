"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بارتكاب مجزرة في ولاية الجزيرة

اتهمت قوات "الدعم السريع" ، الأربعاء، قوات الجيش السوداني بارتكاب "مجزرة" في القرية (32) بمحلية "أم القرى" التابعة لولاية "الجزيرة" حيث تم حرق القرية بالكامل.

وقالت القوات في بيان لها: "مليشيا البرهان الارهابية وكتائب الحركة الاسلامية المتطرفة (العمل الخاص) قامت بتصفية (50) مواطناً على أساس عنصري بغيض".

وأضافت: "نفذت عصابة البرهان جريمتها العنصرية على رؤوس الأشهاد بقتل العشرات من أبناء المنطقة واستهدفتهم على أساس عرقي ومناطقي وغالب الذين قتلوا تنحدر أصولهم من مناطق بعينها في السودان".

وشدد البيان على أن "لجوء مليشيا البرهان إلى التصفيات العنصرية الشنيعة بدم بارد، تمثل عملاً إرهابياً وجريمة ضد الإنسانية وتكشف بجلاء مخطط القتلة في إشعال الفتنة ودفع البلاد إلى أتون الحرب الأهلية".

وأكدت القوات أن "الجريمة المروعة... تكشف لنا خطورة الخيارات المتعمدة التي تتجه لها مليشيات البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية والدفاع الشعبي (المقاومة الشعبية) بتحويل البلاد إلى ساحة إرهاب بعد أن تيقنت بخسارتها للحرب التي أشعلوها بغباء وسوء تقدير".