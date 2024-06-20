"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بارتكاب مجزرة في ولاية الجزيرة
اتهمت قوات "الدعم السريع" ، الأربعاء، قوات الجيش السوداني بارتكاب "مجزرة" في القرية (32) بمحلية "أم القرى" التابعة لولاية "الجزيرة" حيث تم حرق القرية بالكامل.
وقالت القوات في بيان لها: "مليشيا البرهان الارهابية وكتائب الحركة الاسلامية المتطرفة (العمل الخاص) قامت بتصفية (50) مواطناً على أساس عنصري بغيض".
وأضافت: "نفذت عصابة البرهان جريمتها العنصرية على رؤوس الأشهاد بقتل العشرات من أبناء المنطقة واستهدفتهم على أساس عرقي ومناطقي وغالب الذين قتلوا تنحدر أصولهم من مناطق بعينها في السودان".
وشدد البيان على أن "لجوء مليشيا البرهان إلى التصفيات العنصرية الشنيعة بدم بارد، تمثل عملاً إرهابياً وجريمة ضد الإنسانية وتكشف بجلاء مخطط القتلة في إشعال الفتنة ودفع البلاد إلى أتون الحرب الأهلية".
وأكدت القوات أن "الجريمة المروعة... تكشف لنا خطورة الخيارات المتعمدة التي تتجه لها مليشيات البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية والدفاع الشعبي (المقاومة الشعبية) بتحويل البلاد إلى ساحة إرهاب بعد أن تيقنت بخسارتها للحرب التي أشعلوها بغباء وسوء تقدير".
ونددت قوات "الدعم السريع" في بيانها، "بهذه الجريمة النكراء التي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية".
ودعت القوات "إلى إدراج المليشيا وكتائب النظام القديم المتطرفة ضمن قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة قياداتهم باعتبارهم (مجرمي حرب) وفي مقدمتهم السفاح البرهان".
وكان ما يسمى "تجمع أبناء الكنابي بولاية الجزيرة" قد حمّل الجيش السوداني أيضاً مسؤولية المجزرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 فرد معظمهم من قبيلتي "التاما والبرقو"، وحرق القرية بالكامل دون مسوغ قانوني أو عملياتي.
وأشار بيان التجمع إلى أن المنطقة تقع بكاملها تحت سيطرة الجيش السوداني.