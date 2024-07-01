بينها "الذاكرة والهجرة"..ملفات تُربك علاقة الجزائر بفرنسا في ظل "اليمين المتطرف"

تُلقي الانتخابات التشريعية الفرنسية بظلالها على الساحة السياسية الجزائرية، وسط حالة من الترقب والمخاوف من تأثير محتمل لصعود اليمين المتطرف إلى السلطة على جملة من الملفات.

وتُثار المخاوف في الجزائر من هذه الفرضية بعد تحقيق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرّف نتائج وُصفت بالباهرة، في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية، وسط حديث عن تغييرات محتملة في مستقبل العلاقات بين البلدين.

وتأتي التطورات السياسية التي تشهدها فرنسا بالتزامن مع استعدادات الجزائر لإجراء الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر المقبل، والزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لباريس، بعد تأجيلات متكررة.

وبحسب متابعين، فإنّ اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، تُعتبر أول الملفات التي تخشى الجزائر المساس بها من حزب جوردان بارديلا الذي وعد بـ "مراجعتها".

وسيكون مستقبل ملف الذاكرة الاستعمارية، الذي تتولاه لجنة مشتركة من كبار المؤرخين، من بين الملفات المطروحة للتساؤلات على ضوء هذه التطورات.