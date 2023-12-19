عشرات القتلى والجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة
قُتل 25 مواطنًا على الأقل، بينهم الصحفي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، إثر غارات إسرائيلية عنيفة على رفح وخان يونس، جنوب ووسط قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، بوصول أشلاء جلها لأطفال، فيما تعرض محيط مستشفى ناصر في خان يونس للقصف. واستهدفت المدفعية مدرسة الشيخ جبر في معسكر خان يونس، بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية.
وفي اليوم الـ74 من حرب غزة، شملت غارات عنيفة، شرق وشمال خان يونس، ودير البلح، أوقعت العشرات بين قتيل وجريح.
وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين، بحسب مصادر صحية لـ(وفا)، منذ بدء الحرب إلى 19 ألفًا و453. في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفًا و286 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.