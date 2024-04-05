مسؤول يمني لـ"إرم نيوز": "الانقلاب الحوثي" خلّف نحو مليوني نازح

وأوضح السعدي أن وقوع اليمن ضمن نطاق الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية يعد تحديًا كبيرًا، كما أنه يخلق مشاكل جديدة بالتسبب في موجة نزوح أخرى جراء الفيضانات والأمطار.

وأكد أن ذلك من شأنه أن يُضاعف معاناة النازحين في المخيمات، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات تشاركية وفعّالة لمواجهة الأضرار المحتملة.

وتطرق إلى أهمية العمل مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لتطوير آليات فعالة ودائمة لمواجهة التغيرات المناخية، وإيجاد حلول دائمة مع الجهات الحكومية المعنية بمواجهة أضرار الفيضانات.

ونوّه السعدي إلى أن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في البلاد تواجه نقصًا في التمويلات المالية، داعيًا المجتمع الدولي لتقديم التمويلات الكافية واللازمة لمساعدة الجهات الحكومية، لتكون قادرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.