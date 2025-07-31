قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة

قُتل 12 فلسطينيًّا، اليوم الخميس، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بقصف إسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفاد مراسل الوكالة، بأن خمسة قُتلوا، بينهم عائلة مكونة من الأب والأم وطفليهما، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية، خيمة وسط مدينة دير البلح، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأشارت الوكالة، نقلًا عن مراسلها، إلى أن طواقم الإسعاف انتشلت ثلاثة قتلى و4 مصابين جراء قصف شقة سكنية لعائلة السلفيتي في عمارة أبو الحصين في جباليا شمال مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

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كما أن ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، قُتلوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية، خيامًا للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت الوكالة، أن القوات الإسرائيلية، أطلقت النار بكثافة باتجاه مئات المواطنين، الذين تجمعوا عند نقطة توزيع مساعدات وسط قطاع غزة؛ ما أودى بحياة مواطن، مع إصابة آخرين بجروح مختلفة.