"واشنطن بوست": اليمين الإسرائيلي المتطرف يسعى إلى أكثر من تدمير "حماس"

وبالرغم من أن الأولوية المعلنة للساسة ومسؤولي الأمن الإسرائيليين في الوقت الحاضر هي سحق "حماس"، وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الرهائن المحتجزين في مخابئها في غزة، إلا أن ما سيحدث لاحقًا من المرجّح أن يصبح مصدرًا للنقاش وأكثر إثارة للجدل.

ويبدو أن الحساب، بحسب الصحيفة أيضًا، وشيك أكثر من ذي قبل، حيث لم تكتفِ القوات الإسرائيلية بإضعاف قدرة "حماس" العسكرية بشدّة في الأسابيع الأخيرة فحسب، بل دمّرت أيضًا قسمًا كبيرًا في غزة من مؤسسات مدنية، ومرافق خدماتية وصحية، بطريقة ستصعب معها العودة للحياة في المناطق المدمرة لفترات طويلة من الزمن.

واختتمت الصحيفة بالقول، إن هناك خوفًا حقيقيًا من أفكار اليمين المتطرف، وإن السنوات الخمسين الماضية، أظهرت أهمية أخذ هلوسة أي مستوطن على محمل الجد، وأن يتم التعامل معها كخطة عمل من قبل الحكومة المقبلة، إن لم تكن الحكومة الحالية. وعندما تُبنى الهلوسة على خطط علنية للدمار الشامل والطرد الجماعي، فإن الحروب هي الأرضية الأنسب لتحقيقها، بحسب أميرة هاس، الكاتبة في صحيفة هآرتس.

المصدر: صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية