"صحة غزة" تنفي ادعاءات إسرائيلية بالعثور على أسلحة في مستشفى الشفاء

أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن الجيش الإسرائيلي "لم يعثر على أي عتاد أو سلاح" في مستشفى الشفاء في غزة الذي اقتحمه، الأربعاء، موضحة أنها "لا تسمح بالأساس" بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على "ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية" في مستشفى الشفاء بعد اتهامه حركة حماس باستخدام المجمع كمركز قيادة.

وقال الأميرال دانيال هاجاري كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية عثرت على أسلحة، وعتاد قتالي، ومعدات تكنولوجية في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وإنها تواصل البحث في مجمع المستشفى.

ونشر الجيش أيضًا مقطع فيديو قال إنه يظهر بعض المواد التي عُثر عليها في مبنى لم يفصح عنه في المستشفى، بما في ذلك أسلحة آلية، وذخائر، وقنابل يدوية، وسترات واقية.