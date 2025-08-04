ضغط أمريكي يجبر دمشق وقسد على العودة لطاولة المفاوضات

كشفت مصادر كردية اليوم الاثنين، عن ضغط تمارسه واشنطن لاستئناف المفاوضات بين دمشق وقسد، بعد التطورات الأخيرة التي شهدت عودة الاشتباكات بين الطرفين.

وقالت المصادر إن عضو الكونغرس الأمريكي أبراهام حمادة، أبلغ القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بأن مفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية ستُعقد خلال الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، بدعم من الإدارة الأمريكية.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، على لسان المصادر أن حمادة تلقى خلال الاتصال إحاطة من عبدي بشأن تطورات الوضع في سوريا، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية، الشريك الرئيس للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش، تواصل قيادة العمليات في شمال شرقي سوريا.

أخبار ذات علاقة "ليست إلا البداية".. هجمات منبج اختبار لاتفاق دمشق وقسد

وأوضح مكتب عضو الكونغرس أن المفاوضات المرتقبة في باريس تهدف إلى الانتقال بسوريا من "نهج النظام السابق القائم على الترهيب والانتقام"، إلى نظام يحمي الحقوق والحريات لجميع مكونات الشعب السوري، على حد تعبيره.

وشدد على أن واشنطن تواصل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف السورية الملتزمة بالحل السلمي، مؤكداً ضرورة "كسب الوقت والمساحة الكافيين لتعزيز إطار الحوكمة الشاملة ضمن العملية الانتقالية في سوريا".

ويأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة تشهدها الساحة السورية، لا سيما التطورات الأخيرة في السويداء ومنبج والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.

في غضون ذلك ذكرت وسائل محلية سورية، أنه من المزمع أن يناقش المبعوث الأمريكي ملفات التعاون بين "التحالف الدولي" والحكومة السورية و"قسد" في إطار مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا.

وتضمن الاتفاق الموقَّع بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار الماضي، عدة بنود، أبرزها: دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل: المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز.

كما نصّ الاتفاق على اعتبار المكوّن الكردي "جزءاً أصيلاً من الدولة السورية"، و"ضمان حقوقه الدستورية الكاملة"، مع التأكيد على "رفض دعوات التقسيم، وخطاب الكراهية، ومحاولات بثّ الفتنة بين مكوّنات المجتمع السوري".