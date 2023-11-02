حماس: مقتل أكثر من 195 شخصًا في هجمات إسرائيل على جباليا

قال المكتب الإعلامي لحكومة حماس اليوم الخميس إن 195 فلسطينيًّا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا بقطاع غزة ، فيما لا يزال هناك 120 مفقودًا تحت الأنقاض. وأضاف في بيان أن 777 شخصًا على الأقل أصيبوا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 8796 فلسطينيًّا، بينهم 3648 طفلًا، قتلوا في الضربات الإسرائيلية منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.