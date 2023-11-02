حماس: مقتل أكثر من 195 شخصًا في هجمات إسرائيل على جباليا
قال المكتب الإعلامي لحكومة حماس اليوم الخميس إن 195 فلسطينيًّا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا بقطاع غزة ، فيما لا يزال هناك 120 مفقودًا تحت الأنقاض. وأضاف في بيان أن 777 شخصًا على الأقل أصيبوا.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 8796 فلسطينيًّا، بينهم 3648 طفلًا، قتلوا في الضربات الإسرائيلية منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على منصة إكس ( تويتر سابقًا) "نظرًا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن دوي انفجارات سمِع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في محيط مستشفى القدس بمدينة غزة.
وسبق أن أبلغت السلطات الإسرائيلية المستشفى بضرورة الإخلاء على الفور، وهو ما يقول مسؤولون من الأمم المتحدة إنه أمر يستحيل القيام به دون تعريض المرضى للخطر.