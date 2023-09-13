آخر تطورات سيول ليبيا.. محت ربع مدينة درنة وحصدت آلاف الأرواح

سقط آلاف القتلى ولا يزال أكثر من عشرة آلاف في عداد المفقودين في ليبيا إثر سيول وفيضانات جلبتها عاصفة عاتية هبت من البحر المتوسط وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع المدينة الساحلية الواقعة شرق البلاد.

واجتاحت شرق ليبيا فيضانات قاتلة أودت بحياة الآلاف في مدينة درنة وحدها جراء العاصفة "دانيال"، يوم الأحد الماضي.

وصلت العاصفة "دانيال"، بعد ظهر يوم الأحد الماضي، إلى الساحل الشرقي لليبيا، وضربت مدينة بنغازي قبل أن تتجه شرقًا نحو مدن في الجبل الأخضر، شمال شرق، مثل: شحات "قورينا"، المرج، البيضاء، سوسة "أبولونيا" ودرنة، وهي المدينة الأكثر تضررًا.

وقال أحد كبار المسعفين في درنة لرويترز إن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم في حين وصلت تقديرات مسؤولين في شرق ليبيا نقلها التلفزيون المحلي لعدد القتلى عند أكثر من خمسة آلاف.