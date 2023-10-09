إصابة 9 أشخاص إثر سقوط صواريخ على أطراف مدينة القدس

أصيب 9 أشخاص بجروح، اليوم الإثنين؛ إثر سقوط صواريخ على مدينة القدس والمستوطنات المحيطة بها.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن عددًا من الصواريخ، التي أطلقت من قطاع غزة وصلت وسقطت في مدينة القدس ومحيطها؛ ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص منهم 3 بجروح خطيرة.

وأوضحت المصادر، أن 4 إسرائيليين أصيبوا بجروح إثر سقوط صاروخ في مستوطنة "بيتار عليت" جنوب القدس، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة وآخر بالمتوسطة.