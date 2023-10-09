إصابة 9 أشخاص إثر سقوط صواريخ على أطراف مدينة القدس
أصيب 9 أشخاص بجروح، اليوم الإثنين؛ إثر سقوط صواريخ على مدينة القدس والمستوطنات المحيطة بها.
وذكرت مصادر إسرائيلية، أن عددًا من الصواريخ، التي أطلقت من قطاع غزة وصلت وسقطت في مدينة القدس ومحيطها؛ ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص منهم 3 بجروح خطيرة.
وأوضحت المصادر، أن 4 إسرائيليين أصيبوا بجروح إثر سقوط صاروخ في مستوطنة "بيتار عليت" جنوب القدس، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة وآخر بالمتوسطة.
كما أصيب إسرائيليان في بلدة "هار أدار" شمال القدس، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة.
وفي بلدة أبو غوش العربية غربي القدس، سقط صاروخ على مسجد؛ مما أسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة.
وكانت صفارات الإنذار دوت، مساء اليوم الإثنين في مدينة القدس، وسط سماع أصوات انفجارات متتالية جراء وصول عدة صواريخ، أطلقت من قطاع غزة.