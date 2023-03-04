خلال اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية تونس وسوريا يبحثان عودة العلاقات الثنائية
بحث وزيرا خارجية تونس وسوريا اليوم السبت، مسألة عودة العلاقات بين بلديهما إلى مسارها الطبيعي، خلال اتصال هاتفي.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن "وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار تلقى مكالمة هاتفية من نظيره السوري الدكتور فيصل مقداد".
وأوضح البيان أن الوزيرين جددا خلال المكالمة "الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي، لاسيما من خلال الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين".
وذكر أن الوزير المقداد نقل "تحيات وتقدير الرئيس السوري بشار الأسد إلى أخيه قيس سعيد".
وأشار إلى أن الوزير السوري "أثنى على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمال البلاد" فبراير الماضي.
كانت تونس قررت رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، الشهر الماضي، بعد أيام من الزلزال.
وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من عشر سنوات.
وعقب ذلك أعادت تونس إلى سوريا بعثة دبلوماسية محدودة في 2017 سعيا لتعقب أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل تونسي متطرف في سوريا.