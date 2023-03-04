خلال اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية تونس وسوريا يبحثان عودة العلاقات الثنائية

وأوضح البيان أن الوزيرين جددا خلال المكالمة "الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي، لاسيما من خلال الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين".

وذكر أن الوزير المقداد نقل "تحيات وتقدير الرئيس السوري بشار الأسد إلى أخيه قيس سعيد".

وأشار إلى أن الوزير السوري "أثنى على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمال البلاد" فبراير الماضي.