الكرملين: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد يمتد لخارج المنطقة
قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين "أكثر من مثير للقلق"، وقد يتفاقم ويمتد خارج المنطقة.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، ردا على أسئلة صحفي من تلفزيون روسي: "الوضع أكثر من مقلق. وقد يكون خطيرا بتفاقمه وامتداده خارج المنطقة الحالية للصراع العربي الإسرائيلي".
ونُقل عن بيسكوف قوله أيضا: "إن الذين يسعون إلى تسوية يجب أن يظهروا إرادة سياسية، لكن يتعين ألا يكونوا متهورين".
ووفق الوكالة، يناشد الكرملين الجانبين التحلي بضبط النفس.
وسبق لبيسكوف أن أكد اليوم مواصلة بلاده اتصالاتها مع كل من إسرائيل وفلسطين لإيجاد سبل للتسوية بين الجانبين، قائلا: "بالطبع لدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ونحن نواصل اتصالاتنا.. نتحدث عن اتصالات على مستويات مختلفة، بما في ذلك المستويات العليا".
وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، لدينا أيضًا علاقاتنا مع إسرائيل، ولدينا أيضًا الكثير من القواسم المشتركة معها، وقبل كل شيء، عدد كبير من مواطنينا يعيشون في هذه الدولة".
إلا أن بيسكوف قال: "نحن نجري اتصالاتنا، لكن لسوء الحظ، هناك صيغ قليلة تبحث عن أسس للتسوية والتي لا تعمل بشكل فعال للغاية، كما أظهرت الممارسات الأخيرة".