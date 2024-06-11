إصابة محتجين خلال اشتباكات عنيفة مع الأمن في ذي قار العراقية (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة في محافظة "ذي قار" العراقية، الاثنين، بين عدد من الخريجين المطالبين بالتعيينات، وقوات مكافحة الشغب أمام ديوان المحافظة، وفق ما ذكر مصدر أمني.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "الخريجين أغلقوا مبنى ديوان المحافظة، فيما اندلعت اشتباكات بينهم وبين قوات مكافحة الشغب، أدت لوقوع إصابات بين الطرفين".

وأكد المصدر أن "المتظاهرون أحرقوا الإطارات في الطريق المؤدي إلى مبنى المحافظة، للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه تهميشاً لهم".

وقال أمجد حامد، أحد المتظاهرين لـ"إرم نيوز" إننا "نطالب بتنفيذ وعود رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي زار محافظة ذي قار مؤخراً، ووافق على استثناء الخريجين البالغ عددهم نحو 5 آلاف من التقديم والمفاضلة في 9 آلاف درجة وظيفية مخصصة للمحافظة، كونهم معتصمين في الشوارع منذ سنوات".

ويتنافس أكثر من 200 ألف خريج وعاطل في "ذي قار"، للظفر بتلك الدرجات الوظيفية القليلة، الأمر الذي دفع بالخريجين للتظاهر أملًا بالحصول على استثناء جديد يمنحهم الدرجات دون التنافس.