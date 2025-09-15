مصدر دبلوماسي تونسي لـ"إرم نيوز": لا مفاوضات لاستضافة قادة حماس

نفى مصدر دبلوماسي تونسي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، صحة التقارير التي تتحدث عن وجود مفاوضات من أجل استضافة قادة حركة حماس في تونس.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن "تقارير إسرائيلية وغربية تحدثت عن ذلك بالفعل، لكن ما أستطيع أن أؤكده هو أنّه لا وجود لأي مفاوضات مع أيّ طرف كان بشأن هذا الأمر".

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الموضوع لم يطرح مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بخلاف ما تحدثت قنوات مثل إسرائيل 24، وبالتالي، لا وجود لذلك".

وأكد أن "تونس ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء كانوا قيادات سياسية أو مدنيين".

وبيّن أن "هذا الموقف تعبر عنه تونس بشكل علني"، متسائلًا باستنكار: "كيف لها أن تقبل باستضافة حركة حماس أو غيرها؟".

واستطرد المصدر قائلًا: "نحن نرفض ذلك قطعًا".

وكانت قناة "إسرائيل 24" العبرية قد ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تجريان محادثات مع عدد من الدول، من بينها إيران، من أجل السماح لقيادات حركة حماس بالمغادرة طوعًا نحو تونس.

ولم تكشف القناة الإسرائيلية ما إذا كانت تونس قد وافقت على الأمر، لكن المصدر التونسي نفى ذلك قائلًا إن "تونس لا يمكن أن تناقش هذا الأمر، فهو خطّ أحمر بالنسبة لها".