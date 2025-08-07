أنصار "حزب الله" و"أمل" يتظاهرون في الضاحية الجنوبية ببيروت (فيديو)

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الخميس، مسيرات ضد خطة أمريكية تبنّتها الحكومة اللبنانية من أجل نزع سلاح "حزب الله".

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني، خرج، عند الساعة التاسعة ليلًا، مناصرو ميليشيا "حزب الله" في مسيرات ومواكب بالسيارات والدراجات النارية، جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، وصولًا إلى طريق مطار بيروت الدولي.

وحمل المحتجون الأعلام التابعة لحزب الله وحركة أمل، وبثوا عبر مكبرات الصوت الأناشيد، ورددوا هتافات منددة بالحكومة، احتجاجاً على إقرارها أهداف ورقة الموفد الأمريكي توم برّاك، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني.

وتجمع مناصرو "الثنائي الشيعي" عند مستديرة مار مخايل، وفي المشرفية في الضاحية الجنوبية، كما قطعوا طريق المطار لبعض الوقت قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لإعادة فتحها.

وفي الجنوب، شهدت مدينتا النبطية وصور خروج مواكب سيارة ودراجات ناريّة لمناصري "الثنائي".

الحال نفسه شرق لبنان، حيث تجمع مناصرو "حزب الله" عند مدخل مدينة بعلبك، وجالوا في مواكب سيارة على أوتوستراد رياق – بعلبك.

ووثّقت مقاطع فيديو مسيرات بالدراجات النارية جالت داخل الضاحية الجنوبية، قيل إن هدفها رفض نزع سلاح "حزب الله".

وتناول اجتماع الخميس، الذي استمر أكثر من 4 ساعات في القصر الجمهوري، مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين، تتضمّن خصوصًا جدولًا زمنيًا وآلية لنزع سلاح الحزب الذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذًا في لبنان.

وأعلن وزير الإعلام، بول مرقص، بعد انتهاء الاجتماع، الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية، من دون التطرق إلى البنود المتعلقة بالمراحل الزمنية لنزع السلاح.

وتضم المقدمة 11 نقطة، تحت عنوان "الأهداف"، ينص أبرزها على "ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، و"الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في الأراضي اللبنانية كافة"، إضافة الى نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تقدمت إليها خلال الحرب.

وأدرجت الحكومة قرارها في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.