البنتاغون يكشف عدد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن ميليشيا الحوثيين شنت أكثر من 190 هجومًا على السفن التجارية والأصول البحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي.

وأفادت نائب المتحدث باسم بالبنتاغون، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران شنت أكثر من 190 هجومًا على السفن التجارية والأصول البحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت سابرينا سينغ: "نحن نتحدث عن أكثر من 190 هجومًا شنه الحوثيون منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أصاب عدد قليل منها سفنًا، وشهدنا أضرارًا كبيرة لواحدة (روبيمار)، التي غرقت في البحر الأحمر. وبعد ذلك بالتأكيد كما تعلمون، شهدنا خسائر في الأرواح، وشاهدنا تأثر هاتين السفينتين الأخريين".