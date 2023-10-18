الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم
حثَّ الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة على التحرك جنوبًا اليوم الأربعاء قائلاً في تحذير جديد بشأن الإخلاء إن هناك "منطقة إنسانية" تتوفر فيها مساعدات في المواصي الواقعة في رفح على بعد 28 كيلومترًا أسفل ساحل القطاع الفلسطيني.
وجاء في منشور للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي "الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا لسلامتهم".
يأتي ذلك بعد ساعات على الاستهداف الذي طال مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأوقع مئات بين قتلى وجرحى، وقوبل بإدانات دولية وعربية واسعة.