الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم

حثَّ الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة على التحرك جنوبًا اليوم الأربعاء قائلاً في تحذير جديد بشأن الإخلاء إن هناك "منطقة إنسانية" تتوفر فيها مساعدات في المواصي الواقعة في رفح على بعد 28 كيلومترًا أسفل ساحل القطاع الفلسطيني.