غزة.. 5 قتلى باستهداف منزل مأهول في مخيم النصيرات

المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى والمشرف على أقسام الطوارئ خليل الدقران، قال لـ"إرم نيوز"، إن مجزرة جديدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين بقصفه المنزل المأهول، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وأضاف: استقبلنا في مستشفى شهداء الأقصى حتى اللحظة 5 قتلى وأكثر من 15 جريحا مصابين بجراح بالغة الخطورة بعضهم جاء مبتور الأطراف، ويحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة.

وأوضح أن غرف العمليات الموجودة في المستشفى لا تكفي لكل هذا العدد من الجرحى في آن واحد، مشيرًا إلى أن أطباء الجراحة يقومون في هذه الأثناء بالمفاضلة بين الجرحى في استحقاق الدخول إلى غرف العمليات في ظروف لا إنسانية معقدة.