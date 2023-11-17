ولي عهد البحرين يدعو حماس وإسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين

دعا ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الجمعة، حركة حماس إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة، ودعا إسرائيل في المقابل للإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وقال ولي عهد البحرين، في افتتاح حوار المنامة، إن "إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة والإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين من غير المقاتلين سيساعد في تحقيق وقف للأعمال القتالية".

وأضاف الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن المدنيين في غزة يعيشون وضعًا فظيعًا، وأن الحرب خلقت ظروفًا تسمح بانتشار أعمال العنف في جميع أنحاء العالم.

وشدد على أن الأمن لن يتحقق حتى التوصل إلى حل الدولتين الحقيقي، مؤكداً أن "دور الولايات المتحدة لا غنى عنه في مسار السلام".