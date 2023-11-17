ولي عهد البحرين يدعو حماس وإسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين
دعا ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الجمعة، حركة حماس إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة، ودعا إسرائيل في المقابل للإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
وقال ولي عهد البحرين، في افتتاح حوار المنامة، إن "إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة والإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين من غير المقاتلين سيساعد في تحقيق وقف للأعمال القتالية".
وأضاف الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن المدنيين في غزة يعيشون وضعًا فظيعًا، وأن الحرب خلقت ظروفًا تسمح بانتشار أعمال العنف في جميع أنحاء العالم.
وشدد على أن الأمن لن يتحقق حتى التوصل إلى حل الدولتين الحقيقي، مؤكداً أن "دور الولايات المتحدة لا غنى عنه في مسار السلام".
وتجري مفاوضات بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية لإطلاق سراح الرهائن من غزة، مقابل إطلاق سراح أطفال ونساء فلسطينيين تسجنهم إسرائيل، بالإضافة لهدنة والسماح بإيصال جميع المواد الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وتقول إسرائيل إن حماس "اختطفت" 239 إسرائيليا من غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في هجومها الذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي.
وردت إسرائيل بهجوم جوي وبحري وبري خلف حتى الآن أكثر من 40 ألف قتيل وجريح في غزة، بحسب سلطات حماس.
ووفقاً لأرقام فلسطينية، فإن إسرائيل تسجن أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، يزداد عددهم يومياً، وسط حملات الاعتقال التي تشنها في الضفة الغربية.