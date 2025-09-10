الداخلية القطرية: العثور على أشلاء بشرية في موقع القصف الإسرائيلي بالدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأربعاء، عثور الفرق المختصة على أشلاء بشرية في الموقع الذي تعرض لقصف إسرائيلي بالعاصمة الدوحة، الثلاثاء.

وأكدت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "إكس": "تم التأكد من هوية الشهيد جهاد رياح حسن لبد، الذي انتقل إلى رحمة الله جراء هذا الاعتداء الذي استهدف يوم أمس الثلاثاء أحد المقرات السكنية التي يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس".

وأضافت: "عثرت الفرق في موقع الحادث على أشلاء بشرية في مواقع متفرقة، ويعكف حاليا الفريق القطري لتحديد هويات ضحايا الكوارث للتعرف على هوياتهم بدقة. وستواصل الوزارة متابعة التطورات، والإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية فور التحقق منها".

وتابعت الداخلية القطرية: "لا تزال الجهود متواصلة للتعرف على شخصين مفقودين من خلال أعمال البحث والاستدلال الميداني التي تنفذها الفرق المختصة".

ويوم أمس، أعلنت الداخلية القطرية مقتل نجل خليل الحية وعنصر من الأمن القطري إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين في الغارة الإسرائيلية، التي قالت إنها استهدفت أحد المقرات السكنية التي يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس.