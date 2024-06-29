الجيش الأمريكي: دمرنا 7 طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية

قال الجيش الأمريكي، الجمعة، إنه دمر سبع طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الجيش الأمريكي تمكن من تدمير موقع رادار تابع لميليشيا الحوثي في اليمن.

وأفادت القيادة في بيان، نشر على منصاتها الإلكترونية : "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

من جهتها، كانت أعلنت ميليشيا الحوثي، الأربعاء، أنها استهدفت سفينة في ميناء حيفا الإسرائيلي بالتعاون مع ميليشيات عراقية.