الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تخطط "لإفراغ" قطاع غزة من سكانه

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العالم العربي

"نتنياهو": حزب الله كان يخطط لـ"غزو" إسرائيل

"نتنياهو": حزب الله كان يخطط لـ"غزو" إسرائيل
بنيامين نتنياهوالمصدر: أ.ف.ب
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أكتوبر 2024، 1:27 ص

أعلنت إسرائيل أنها "كشفت مخططاً" أعدّه الحزب لمهاجمتها عبر أنفاق تحت الأرض، يتضمن سيارات رباعية الدفع وصواريخ، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو: "على بُعد 100 إلى 200 متر من الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية، وجدنا أنفاقا، كان يتمّ إعدادها لغزو إسرائيل".

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  وأضاف نتنياهو في حديث لشبكتي "سي نيوز" و"أوروبا 1"، أنه "لو قيّض لهذا المخطط النجاح، لكان ضرره أكبر من ذاك الذي ألحقته حركة حماس في هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ، كانوا يخططون للقيام بغزو".

وكان نتنياهو صرّح لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر، أن "الجيش الإسرائيلي عثر على معدات عسكرية روسية متطورة في مخابئ أسلحة لحزب الله".

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 ومنذ أن صعّدت إسرائيل قصفها على  لبنان الشهر الماضي قبل إرسالها قوات برية عبر الحدود، أسفرت الحرب عن مقتل 1,552 شخص على الأقل، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، رغم أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.

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