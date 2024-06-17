قرار مرتقب بشأن إخلاء مستوطني شمال إسرائيل

في الوقت نفسه، ذكر موقع "واينت" العبري أنه "من غير المتوقع أن تصدر الحكومة الإسرائيلية قرارا بخصوص السكان، إذ ستمدد إقامة عشرات الآلاف من المستوطنين أسابيع فقط، بين شهر وشهرين".

وأضاف الموقع: "يأتي ذلك على الرغم من أنه لا أفق لعودة الأمن إلى الشمال، وهُناك مسؤولون داخل الحكومة الإسرائيلية يأملون في أن يوافق حزب الله على سحب قواته إلى ما وراء نهر الليطاني".

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن "منشورات طلبت من أصحاب الفنادق، التي تستضيف المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من الشمال، الاستعداد لتمديد الإقامة سنةً أخرى حتى يونيو/حزيران 2025".

وأضافت أنه على الرغم من ذلك، "رفضت وزارة السياحة هذه الأنباء، ونفت تقديم مثل هذا الطلب لأصحاب الفنادق للاستعداد لاستمرار عملية الإخلاء حتى ذلك التاريخ".

ويشكل مستقبل سكان الشمال، المنتشرين في مئات المستوطنات والفنادق في جميع أنحاء إسرائيل، قضية مهمة تزامنًا مع الحرب المُندلعة على قطاع غزة، والقتال المشتعل مع "حزب الله" في الشمال.