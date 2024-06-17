قرار مرتقب بشأن إخلاء مستوطني شمال إسرائيل
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الاثنين، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد باتخاذ قرار بشأن تمديد خطة إخلاء سكان شمال إسرائيل في غضون أسبوع.
وبينما قررت الحكومة الإسرائيلية تمديد خطة إجلاء السكان شهرين، فإن أكثر من 61 ألف نازح من الشمال ينتظرون العودة، ومن المقرر أن يعودوا إلى منازلهم في ٧ يوليو/تموز المقبل مع انتهاء قرار الحكومة بشأن تمويل الفنادق والشقق التي انتقلوا إليها.
وخلال جلسة الحكومة، احتج وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس على عدم اتخاذ قرار بتمديد موعد الإخلاء ليشمل جميع المستوطنات في الشمال والجنوب، ووعده مكتب رئيس الوزراء بأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن هذه القضية خلال أسبوع.
في الوقت نفسه، ذكر موقع "واينت" العبري أنه "من غير المتوقع أن تصدر الحكومة الإسرائيلية قرارا بخصوص السكان، إذ ستمدد إقامة عشرات الآلاف من المستوطنين أسابيع فقط، بين شهر وشهرين".
وأضاف الموقع: "يأتي ذلك على الرغم من أنه لا أفق لعودة الأمن إلى الشمال، وهُناك مسؤولون داخل الحكومة الإسرائيلية يأملون في أن يوافق حزب الله على سحب قواته إلى ما وراء نهر الليطاني".
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن "منشورات طلبت من أصحاب الفنادق، التي تستضيف المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من الشمال، الاستعداد لتمديد الإقامة سنةً أخرى حتى يونيو/حزيران 2025".
وأضافت أنه على الرغم من ذلك، "رفضت وزارة السياحة هذه الأنباء، ونفت تقديم مثل هذا الطلب لأصحاب الفنادق للاستعداد لاستمرار عملية الإخلاء حتى ذلك التاريخ".
ويشكل مستقبل سكان الشمال، المنتشرين في مئات المستوطنات والفنادق في جميع أنحاء إسرائيل، قضية مهمة تزامنًا مع الحرب المُندلعة على قطاع غزة، والقتال المشتعل مع "حزب الله" في الشمال.