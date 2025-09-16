ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

الجيش الإسرائيلي: نسيطر على مساحة واسعة من مدينة غزة

جنود إسرائيليون في غزةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه مع انطلاق المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" تمكنت القوات الإسرائيلية من السيطرة على مساحات واسعة من مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، العميد إيفي ديفرين، أن هدف "عربات جدعون 2" إعادة الرهائن وهزيمة حماس في مدينة غزة.

وأضاف: "نحن نتحرك وفق خطة منظمة أقرها المستوى السياسي. نسيطر على مساحات واسعة من مدينة غزة".

وزعم أن "حماس أقامت أكبر درع بشري في التاريخ في غزة. إنها تستغل السكان وتمنع سكان المدينة من الإخلاء باستخدام العنف الشديد، بينما يسمح جيش الدفاع الإسرائيلي للسكان بالإخلاء، ويقدر أن أكثر من 350 ألفًا من السكان قد غادروا حتى الآن" وفق تعبيره.

ولفت إلى أنه في إطار الخطة العملياتية، قام الجيش الإسرائيلي بـ"تنسيق الجهود الإنسانية وفقا للقانون الدولي"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك مجاعة في قطاع غزة، كما سيتم إيصال المساعدات إلى مدينة غزة"، وفق قوله.

