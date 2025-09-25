القضاء التونسي يلاحق صهر بن علي بقضايا فساد جديدة

قضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإحالة محمد صخر الماطري صهر الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي، إلى الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.

كما قررت دائرة الاتهام إيقاف التتبع الجزائي بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق الوزير المستشار السابق برئاسة الجمهورية المنجي صفرة، بحسب إذاعة "موزاييك" المحلية.

ويتعلق ملف القضية بإحدى الصفقات العمومية التي تحصلت عليها إحدى الشركات التي كان يديرها صخر الماطري.

وفي يوليو/ تموز 2020، قضت محكمة تونسية، بسجن رجل الأعمال صخر الماطري 15 عامًا مع النفاذ العاجل.

ويتعلق هذا الحكم بقضية فساد مالي واستغلال نفوذ وتجاوزات إدارية بخصوص شركة يملكها الماطري وتقع بمنطقة البحيرة شمال العاصمة تونس".

وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة، أصدرت حكمًا بحق صخر الماطري بالسجن 16 عامًا في القضيتين المعروفتين بالبحيرة، كما قضت بسجن ابنة بن علي زوجة الماطري نسرين بن علي المحالة للمحاكمة في هاتين القضيتين، 8 سنوات.