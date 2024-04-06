"قبل نهاية رمضان".. واشنطن تتوقع موعد الانتقام الإيراني من إسرائيل

ووفق "كان 11"، فإن لدى واشنطن وتل أبيب قناعة بأن إيران تجهز للرد على اغتيال زاهدي في الوقت الراهن، واستعانت بمعلومات وردت على لسان مصادر استخبارية تحدثت لشبكة كُولومبيا للبث، واحدة من أشهر شبكات التلفزة الأمريكية، وأبلغتها بأن التقديرات تعتمد على معلومات جمعتها الاستخبارات الأمريكية.

وحسب المصادر، جمعت الاستخبارات الأمريكية معلومات تؤكد أن إيران ستستخدم في هجومها الانتقامي طائرات دون طيار من طراز "شاهد"، إضافة إلى صواريخ جوالة.

ورغم هذه المعلومات، إلا أن الاستخبارات الأمريكية لم تتوصل إلى نتيجة بعد بشأن الهدف الذي ستطاله الضربة الإيرانية المحتملة، أو الموعد الدقيق، ومن ثم حددت فترة زمنية لبدء العملية الإيرانية تمتد إلى نهاية رمضان.

ومن بين التقديرات التي وضعتها أجهزة الاستخبارات أن يأتي الرد متناسبًا مع الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، ومن ثم هناك ترجيحات بأن يطال الانتقام الإيراني هدفًا دبلوماسيًا إسرائيليًا.

ولم تتوصل الأجهزة المعنية في إسرائيل والولايات المتحدة إلى نتيجة بشأن الموقع الذي سينطلق منه العمل الإيراني الانتقامي، وما إذا كان من إيران ذاتها أم من الأراضي العراقية أو السورية.

ولفتت القناة إلى أن واشنطن سارعت إلى إعلان عدم تورطها في الغارة الإسرائيلية في دمشق؛ لمنع طهران من توجيه ضربة انتقامية إلى أهداف أمريكية.