إسرائيل تعلن مشاركتها في مباحثات القاهرة بمسودة جديدة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مباحثات في إسرائيل ستجري اليوم الثلاثاء بهدف إرسال وفد إلى اجتماعات القاهرة التي ستُعقد بشأن التهدئة بغزة، مشيرة إلى أن إسرائيل "صاغت مسودة جديدة تتمتع بقدر معين من المرونة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة قررت رسميا المشاركة في اجتماع القاهرة الأمني، الذي سيعقد اليوم، بمشاركة أمريكية ومصرية وقطرية لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة حماس وإسرائيل.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد تردد لأيام في ظل ما وصفه الإسرائيليون بالمواقف المتصلبة لحماس في صفقة التبادل.

من سيشارك في المباحثات؟

وبحسب الهيئة، فإن الوفد الإسرائيلي يتكون من رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، واللواء نيتسان ألون.

ويشارك في الاجتماع أيضاً رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضافت الهيئة نقلا عن مسؤولين سياسيين قولهم، إن "إسرائيل صاغت مسودة جديدة لموقفها من اتفاق إطلاق سراح الرهائن وإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس".

وقالت المصادر: "المسودة الجديدة تتمتع بقدر معين من المرونة من جانب إسرائيل، على أمل أن تؤدي إلى انفراجة في المفاوضات".