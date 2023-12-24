نتنياهو: قراراتنا العسكرية مبنية على حساباتنا الخاصة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بعدم توسيع عملياتها العسكرية.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأحد "أرى منشورات مغلوطة تزعم أن الولايات المتحدة منعتنا وتمنعنا من القيام بعمليات في المنطقة".

وأضاف "هذا ليس صحيحا. إسرائيل دولة ذات سيادة. قراراتنا في الحرب تُبنى على اعتباراتنا العملية ولن أتوسع في ذلك"، دون أن يذكر تفاصيل بشأن تلك التقارير.

وشدد نتنياهو اليوم الأحد على أن تصرفات إسرائيل "لا تمليها ضغوط خارجية".

وقال "القرار الخاص بكيفية استخدام قواتنا هو قرار مستقل لجيش الدفاع الإسرائيلي وليس لأحد غيرنا".