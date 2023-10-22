العراق.. تحذيرات من تصاعد عمليات الفصائل المسلحة ضد القوات الأمريكية

وحذر السياسي العراقي البارز من أن "استمرار تصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية سيُعيد المواجهة العسكرية المباشرة وغير المباشرة بين الفصائل والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر ستكون له عواقب وخيمة على العراق والعراقيين، خاصة أن تلك الفصائل تعمل وفق أجندة إيرانية وليست عراقية، ولا تهتم بمصلحة العراق العليا".

من جهته قال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عامر الفايز، لـ"إرم نيوز"، إن "عودة العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية لا تخدم الاستقرار الأمني في العراق، ولا تخدم الاستقرار الحكومي، وتضع الحكومة أمام إحراج كبير أمام المجتمع الدولي".

وبيّن الفايز أن "الكثير من الفصائل المسلحة لا ترتبط بالحكومة ولا تسمع لتوجيهات الحكومة وطلباتها، ولهذا فهي تعمل على استهداف القواعد العسكرية العراقية، دون الاكتراث بما لتلك العمليات من تأثيرات على العراق، خاصة ما يتعلق بالدعم الدولي للعراق، فالحكومة العراقية متعهدة بحماية السفارات وكذلك قوات التحالف الدولي، التي تتواجد بعلم وموافقة الحكومة العراقية، بل بطلب رسمي منها".

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعمل لما يملكه من علاقات جيدة وطيبة مع بعض قادة الفصائل المسلحة من أجل تهدئة الأوضاع ومنع أي تصعيد عسكري خطير ضد القوات الأمريكية من قبل تلك الفصائل لمنع أي زعزعة في الوضع الأمني والسياسي في العراق".