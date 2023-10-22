العراق.. تحذيرات من تصاعد عمليات الفصائل المسلحة ضد القوات الأمريكية
حذّرت أطراف عراقية مختلفة من خطورة تصاعد العمليات العسكرية للفصائل المسلحة الموالية والمدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية الموجودة في القواعد العسكرية العراقية في عدد من المدن العراقية.
وجاءت هذه التحذيرات والمخاوف بعد سلسلة هجمات استهدفت قاعدة "عين الأسد" بالأنبار وقاعدة "حرير" في أربيل، وقاعدة "فيكتوريا" قرب مطار بغداد الدولي في العاصمة بغداد، خلال الأيام الماضية، دون أي تعليق رسمي للحكومة العراقية تجاه عمليات القصف.
وقال السياسي العراقي البارز مثال الآلوسي، لـ"إرم نيوز"، إن "تصاعد العمليات العسكرية من قبل الميليشيات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية، ينذر بمخاطر كبيرة، منها التأثير بشكل مباشر على حكومة السوداني، خاصة أن الحكومة تريد بناء علاقات جيدة، وتريد دعمًا بمختلف المجالات من قبل واشنطن والمجتمع الدولي، وهكذا هجمات تؤثر بشكل سلبي على ما تريده الحكومة العراقية".
وبيّن الآلوسي، أن "عودة العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية، تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الأمني الحاصل في العراق منذ أشهر طويلة، خاصة أن الرد الأمريكي على هكذا هجمات وارد جدًّا، بما في ذلك الرد العسكري على الميليشيات المتورطة بمهاجمة القوات الأمريكية في القواعد العسكرية".
وحذر السياسي العراقي البارز من أن "استمرار تصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية سيُعيد المواجهة العسكرية المباشرة وغير المباشرة بين الفصائل والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر ستكون له عواقب وخيمة على العراق والعراقيين، خاصة أن تلك الفصائل تعمل وفق أجندة إيرانية وليست عراقية، ولا تهتم بمصلحة العراق العليا".
من جهته قال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عامر الفايز، لـ"إرم نيوز"، إن "عودة العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية لا تخدم الاستقرار الأمني في العراق، ولا تخدم الاستقرار الحكومي، وتضع الحكومة أمام إحراج كبير أمام المجتمع الدولي".
وبيّن الفايز أن "الكثير من الفصائل المسلحة لا ترتبط بالحكومة ولا تسمع لتوجيهات الحكومة وطلباتها، ولهذا فهي تعمل على استهداف القواعد العسكرية العراقية، دون الاكتراث بما لتلك العمليات من تأثيرات على العراق، خاصة ما يتعلق بالدعم الدولي للعراق، فالحكومة العراقية متعهدة بحماية السفارات وكذلك قوات التحالف الدولي، التي تتواجد بعلم وموافقة الحكومة العراقية، بل بطلب رسمي منها".
وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعمل لما يملكه من علاقات جيدة وطيبة مع بعض قادة الفصائل المسلحة من أجل تهدئة الأوضاع ومنع أي تصعيد عسكري خطير ضد القوات الأمريكية من قبل تلك الفصائل لمنع أي زعزعة في الوضع الأمني والسياسي في العراق".
في المقابل قال الخبير في الشأن الأمني والسياسي أحمد الشريفي لـ"إرم نيوز"، إن "استمرار عمليات القصف تجاه القواعد التي يتواجد فيها الجيش الأمريكي أو إلحاق ضرر بهذه القوات جراء عمليات القصف التي تقوم بها بعض الفصائل المسلحة، سيدفع واشنطن إلى اتخاذ مواقف عسكرية تجاه بعض الفصائل وقياداتها".
وبيّن الشريفي أن "الجانب الأمريكي أبلغ السوداني منذ فترة طويلة بأن أي تعرّض للأهداف والمصالح الأمريكية من قبل الفصائل المسلحة سيتم الرد عليه عسكريًّا أو من خلال فرض العقوبات عليه، كما أن تلك العمليات ستضع السوداني وحكومته في حرج كبير أمام واشنطن وعموم المجتمع الدولي، وتؤكد استمرار الإخفاق العراقي في السيطرة على سلاح الفصائل".
وأكد الخبير في الشأن الأمني والسياسي أن "التصعيد الأخير من قبل الفصائل ضد الأمريكان لا يخدم السوداني وحكومته، ولهذا سيعمل السوداني على منع أي تصعيد قادم من قبل الفصائل، فهو يدرك تأثير ذلك على علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية وعموم المجتمع الدولي".
وكانت ميليشيات عراقية متحالفة مع إيران هدّدت، الأسبوع الماضي، باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيّرة إذا تدخّلت واشنطن لدعم إسرائيل ضد حركة حماس في غزة.