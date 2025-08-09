الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات "غير محسوبة النتائج"

حذّر الجيش اللبناني من أي تجمعات احتجاجية، وما وصفه بالتحركات "غير محسوبة النتائج"، وأكد أنه "لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي".

وقالت قيادة الجيش، في بيان عن مديرية التوجيه فيه: "في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية في المرحلة الراهنة، لا سيما استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، إلى جانب الوضع الأمني الدقيق، ظهرت دعوات من قبل أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين".

وأضاف البيان أن قيادة الجيش "تحذّر المواطنين من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج".

وقال البيان: "إنّ الجيش، إذ يحترم حرية التعبير السلمي عن الرأي، لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ويؤكد ضرورة تحلّي المواطنين وجميع الفرقاء بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وأهمية وحدتهم وتضامنهم بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا".

يأتي بيان الجيش إثر حالة التوتر التي تعيشها البلاد، منذ قرار الحكومة تفويض الجيش نزع سلاح "حزب الله"، وحصر التسليح بالدولة.