مشاجرة كبيرة بين سوريين ولبنانيين في الضاحية الشرقية الشمالية لبيروت

طوق الجيش اللبناني، ليلاً، مبنىً يضم معمل خياطة في منطقة الدورة بالضاحية الشرقية الشمالية للعاصمة بيروت، عقب فضه مشاجرة بين شبان سوريين ولبنانيين في المكان.

وبحسب الروايات المتداولة، بدأت المشاجرة إثر حادث سير بين سيارة يقودها صاحب معمل للخياطة وهو سوري الجنسية، وسيارة تعود لأحد المواطنين اللبنانيين، تطور لاحقا بعد استدعاء صاحب المعمل لعمال سوريين، وحصلت مواجهات مع أبناء المنطقة، قبل أن يتدخل الجيش لإخلاء المبنى.

وواكب الجيش، في مهمته، عناصر من الأمن العام اللبناني، دخلت المبنى الذي اعتصم فيه الشبان السوريون بهدف تدقيق أوراقهم الثبوتية.