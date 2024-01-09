جنود عائدون من غزة يدخلون ببنادقهم إلى الجامعات الإسرائيلية
قال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن طلبة جامعيين إسرائيليين أُدرجوا على قائمة جنود الاحتياط وشاركوا في الحرب على غزة، ثم عادوا إلى مقاعدهم الدراسية في الجامعات الإسرائيلية.
ووثق التقرير حادثة لطالب إسرائيلي في جامعة حيفا - التي يشكل العرب 40% من طلبتها- في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع بندقيته العسكرية من طراز "تافور" وجلس في المقعد الخلفي من الفصل الدراسي بالجامعة، بعد أن عاد من القتال في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الحوادث في الجامعات والمؤسسات التعليمية الإسرائيلية تهدد حالة التنوع التي تتفاخر بها هذه المؤسسات.
وأفادت أن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين عادوا في 31 ديسمبر قلقون من استئناف الدراسة خلال الحرب التي هزت البلاد.
ووثقت الصحيفة عددا من حوادث الاصطدام بين الطلبة اليهود الذين شاركوا في عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة والطلبة العرب الذين فقدوا أقارب لهم في قطاع غزة أو استهدفوا وتم إسكاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب آرائهم حول الحرب.
وأفاد التقرير أن حوالي 1500 جندي احتياطي إسرائيلي يدرسون في جامعة حيفا، مضيفا أنه "طُلب منهم الاحتفاظ بأسلحتهم في حوزتهم في جميع الأوقات، وهو ما يجعلهم يُحضرون بنادق نصف آلية إلى الفصول الدراسية".
ونقلت الصحيفة عن رون روبن، رئيس جامعة حيفا قوله "إننا نبذل كل ما في وسعنا للتواصل مع طلابنا وتخفيف مخاوف الناس، مهمتنا تشجيع الطلبة على العيش ضمن مجتمع مشترك".
ويشمل ذلك قيام مجموعات من الأساتذة العرب واليهود بقياس مشاعر الطلبة قبل بداية الفصل الدراسي ومناقشة أهمية التنوع والشمول؛ وعقد العديد من الاجتماعات مع الطلبة.
وقالت نيويورك تايمز، إن أكثر من 50% من الطلبة اليهود والعرب في جميع أنحاء البلاد يخشون من الجلوس مع بعضهم في الفصول الدراسية، فيما يفكر واحد من كل اثنين من العرب بعدم العودة إلى الجامعة على الإطلاق، وفق مسح أجراه مركز (أكورد aChord) غير الربحي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ونقلت الصحيفة عن طالبة عربية مسيحية تدعى نيكول راشد (21 عاما)، قولها إن "الطلبة العرب قلقون من تقييد حريتهم في التعبير".
وأفاد التقرير أن جامعة حيفا أوقفت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 9 طلاب بشكل مؤقت، قال المسؤولون إنهم "نشروا منشورات مؤيدة لحماس على وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي أعقاب ذلك، يخشى العديد من الطلبة العرب من أن يتم إيقافهم إذا ما أدلوا بتعليقات تدين الحرب، ما سيؤدي إلى إنهاء حياتهم الدراسية.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا أسد غانم، وهو مواطن فلسطيني يعيش في إسرائيل، قوله إنه شعر أن الجامعة اتخذت القليل من "الإجراءات للسماح للطلبة العرب بالشعور وكأنهم في وطنهم حتى قبل الحرب".
وأعرب غانم عن قلقه من تعرضه لأعمال عنف من قبل الطلبة الذين لا يتفقون مع آرائه تجاه الحرب والتي قد تنتقد كلا من حماس وإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن الطالب الإسرائيلي دانييل سخنوفيتش (24 عاما)، وهو طالب جديد يخطط لدراسة الاقتصاد والدراسات الآسيوية، أنه يشعر بالقلق من أن "بعض زملائه يدعمون حماس، فيما يعتقد أن الطبيعة الوحشية للفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر لها ما يبررها".
وخلص تقرير نيويورك تايمز إلى أن عودة هؤلاء الطلبة إلى حياتهم الطبيعية تحتاج إلى فترة طويلة.