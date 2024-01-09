جنود عائدون من غزة يدخلون ببنادقهم إلى الجامعات الإسرائيلية

قال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن طلبة جامعيين إسرائيليين أُدرجوا على قائمة جنود الاحتياط وشاركوا في الحرب على غزة، ثم عادوا إلى مقاعدهم الدراسية في الجامعات الإسرائيلية.

ووثق التقرير حادثة لطالب إسرائيلي في جامعة حيفا - التي يشكل العرب 40% من طلبتها- في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع بندقيته العسكرية من طراز "تافور" وجلس في المقعد الخلفي من الفصل الدراسي بالجامعة، بعد أن عاد من القتال في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الحوادث في الجامعات والمؤسسات التعليمية الإسرائيلية تهدد حالة التنوع التي تتفاخر بها هذه المؤسسات.

وأفادت أن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين عادوا في 31 ديسمبر قلقون من استئناف الدراسة خلال الحرب التي هزت البلاد.